Der Frankenthaler Landtagsabgeordnete Christian Baldauf (CDU) spricht am Freitag, 27. Januar, 18 Uhr, innerhalb eines Livestreams bei der Internetplattform Instagram mit den Vorsitzenden des örtlichen Stadtelternausschusses, Anna Starzetz und Tobias Krause, über die Situation in den Kindertagesstätten. Er wolle in Kontakt mit denen bleiben, die Probleme in den Einrichtungen ansprächen. Baldauf lädt weitere Interessierte ein, dem virtuellen Treffen beizuwohnen. Während des Livestreams auf dem Kanal des Politikers unter @christianbaldauf.mdl könnten die Zuschauer sich über die Kommentarfunktion zum Gesagten äußern.