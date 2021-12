CDU-Landtagsabgeordneter Christian Baldauf fordert von der Landesregierung, dass sie die Stadt Frankenthal und andere Kommunen bei den Kosten für den Betrieb eigener Impfstellen unbefristet finanziell unterstützt. Bisher gebe es nur eine Zusage, bis Ende April für Miete und Personal aufzukommen, kritisiert Baldauf. „Das Thema Impfen wird uns allerdings deutlich länger begleiten“, betont der Abgeordnete gegenüber der RHEINPFALZ. Er habe Anfang Dezember deshalb an Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) geschrieben – unter anderem wegen der organisatorischen Schwierigkeiten, die bei Terminen des Impfbusses in Frankenthal aufgetreten waren. Hoch bedauert in seiner Antwort an den Christdemokraten „Versäumnisse“, betont aber auch: „Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Beteiligten, um den Impfbuseinsatz weiter zu optimieren.“ Der Minister verweist aber auch auf die Herausforderung, dass allein im Dezember 280 Termine zu koordinieren seien. Zu den Impfstellen heißt es darin, alle Landkreise und kreisfreien Städte im Land hätten das Angebot, „unter gleichen Bedingungen wie bisher“ Impfzentren oder Impfstellen einzurichten. Die vom Bund bis 30. April kommenden Jahres verlängerte Geltungsdauer der Coronavirus-Impfverordnung sichere die Finanzierung. Das habe das Land auch gegenüber der Frankenthaler Stadtverwaltung bestätigt.