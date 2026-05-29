Christian Baldauf verabschiedet sich aus dem Landtag. Für Frankenthal beginnt damit eine neue Zeitrechnung. „Es ändert sich nichts“? Das stimmt nicht, findet Claudia Wößner.

Friedrich Merz ist Bundeskanzler. Er ist aber auch der direkt gewählte Abgeordnete des Hochsauerlandkreises. Merz ist das prominenteste Beispiel dafür, dass es zulässig ist, gleichzeitig Regierungsmitglied und Parlamentarier zu sein.

Am 22. März hat der Kanzler Christian Baldauf zum Wahlsieg gratuliert. Der Frankenthaler hat das selbst erzählt. Die beiden CDU-Politiker kennen sich schon lange. Auch Angela Merkel und Markus Söder gehörten zu den Gratulanten. Damals, als Baldauf im Wahlkreis Frankenthal zum sechsten Mal in Folge das Direktmandat holte, dachten viele auf der Wahlparty im Rathaus: Hier steht ein künftiger Landesminister, hervorragend vernetzt in der gesamten Republik. Als Regierungsmitglied hätte Baldauf sein Direktmandat problemlos behalten können.

Doch nun ist er Lotto-Chef und verabschiedet sich aus dem Landtag. Um es gleich vorweg zu sagen: Es ist richtig, dass sich Baldauf dafür entschieden hat, auf sein Mandat zu verzichten. Gleichzeitig Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz und Abgeordneter zu sein – der Interessenkonflikt hätte auf der Hand gelegen. Beides geht nicht. Nur entweder oder. Die Alternative wäre gewesen, den Lotto-Posten abzulehnen.

Bald Landtagsabgeordnete: Die Lambsheimerin Barbara Eisenbarth-Wahl ist die Nachfolgerin von Christian Baldauf. Archivfoto: Bolte

Nun rückt seine B-Kandidatin Barbara Eisenbarth-Wahl für Baldauf nach. Stiehlt sich der 58-Jährige damit aus der Verantwortung, die ihm die Wähler mit dem Direktmandat übertragen haben? Klar ist: Die Frankenthaler haben vor allem ihn gewählt, nicht die Partei. Den „Christian“, den hier fast jeder kennt. Der Mann, auf dessen Wahlplakaten der CDU-Schriftzug ganz klein in der Ecke stand, und der im Wahlkampf omnipräsent war. Das Wahlergebnis unterstrich das deutlich: Der Direktkandidat Baldauf holte 36,3 Prozent bei der Erststimme, die CDU kam dagegen nur auf 29,1 Prozent bei der Zweitstimme.

Nein, nein, den Wählern war mit Sicherheit nicht bewusst, dass „ihr Christian“ bald kein Landtagsabgeordneter mehr ist. Auch noch Minister? Sehr schön, dann kann er noch mehr für sein Frankenthal tun, die Interessen der Region bekommen noch mehr Gehör. Aber Lotto-Chef? Daran hätte wahrscheinlich höchstens der Mann im Mond gedacht.

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Jeder Satz eine Schadensbegrenzung

„Politik endet nicht mit einem Mandat“ – so ist die Pressemitteilung überschrieben, mit der Baldaufs Büro über den Mandatsverzicht informiert hat. „Mir ist bewusst, dass dieser Schritt gerade für Bürgerinnen und Bürger, die mir bei der letzten Landtagswahl ihre Stimme gegeben haben, überraschend kommt“, wird der Noch-Abgeordnete darin zitiert. Jeder Satz klingt wie Schadensbegrenzung. „Es ändert sich nichts“, sagt Baldauf zudem im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Aber das ist Augenwischerei. Am Montag, 1. Juni, beginnt im Wahlkreis Frankenthal eine neue Zeitrechnung. Die Ära Baldauf ist vorbei. Barbara Eisenbarth-Wahl ist dann die neue Landtagsabgeordnete. Sie hat sich bei vier Wahlen als Baldaufs B-Kandidatin warmgelaufen. Dennoch verfügt sie natürlich nicht über die Erfahrung des 58-Jährigen, auch nicht über sein breites Netzwerk.

Eisenbarth-Wahl: Eigenes Profil entwickeln

Sie wird wachsen und sich noch bei vielen im Land und in Frankenthal vorstellen müssen, damit es nicht irgendwann heißt „Barbara Eisenbarth-Wer?“. Es ist ihre Aufgabe, sich vom übermächtigen Vorgänger freizuschwimmen. Für Baldauf bedeutet das auch, ihr diese Chance zu geben – ein eigenes Profil zu entwickeln und als Ansprechpartnerin wahrgenommen zu werden.

25 Jahre: Eine Leistung!

Christian Baldauf sei zum Abschied gesagt: 25 Jahre lang direkt gewählter Abgeordneter zu sein, muss ihm erst einmal jemand nachmachen. Die Frankenthaler hätten ihn nicht immer wieder gewählt, wenn er nicht so ein höchst engagierter Abgeordneter gewesen wäre und nicht seine Verdienste hätte.

Zur Gesamtwürdigung gehört aber auch: Was sich in den vergangenen Tagen rund um die Lotto-Gesellschaft und die neue Landesregierung zugetragen hat, hinterlässt einen ziemlich faden Beigeschmack. Die Öffentlichkeit fragt sich zu Recht, was da eigentlich im Maschinenraum der Landes-CDU vor sich geht.