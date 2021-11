Der Frankenthaler CDU-Landtagsabgeordnete Christian Baldauf fordert angesichts der eklatanten Zunahme der Infektionen mit dem Coronavirus, das Impfzentrum in der Stadt wieder aufzumachen. Die Landesregierung in Mainz habe zwar angekündigt, mehr Impfbusse zu organisieren: „Das allein reicht aber nicht“, ist der Vorsitzende der Landtagsfraktion überzeugt. Die Situation sei ernst, betont der 54-Jährige gegenüber der RHEINPFALZ: „Wir haben aktuell höhere Zahlen als im vergangenen Jahr noch ohne Impfstoff.“ Insofern sei es wichtig, in den kommenden drei bis vier Wochen, das Verabreichen der als Boosterimpfung bezeichneten dritten Auffrischungsdosis zu beschleunigen, so Baldauf. Die Idee, Stützpunkte in landesweit 18 Krankenhäusern einzurichten, hält der CDU-Mann für nicht hilfreich. Der Hintergrund: In der Pfalz haben bislang nur Kliniken in Dahn und Neustadt ihre Bereitschaft dazu erklärt. Dass Frankenthaler für eine Impfung den Weg nach Neustadt antreten müssten, bezeichnete Baldauf als Irrsinn: „Das kann nicht funktionieren.“