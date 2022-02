In 15 von 19 städtischen Kindertagesstätten können Eltern ihre Kinder auf das Coronavirus testen lassen. Laut Stadt wird das freiwillige Angebot vom Ludwigshafener Medizindienstleister MKS medical und dem Team von Florian Peschel, Betreiber der Teststelle bei Möbel Ehrmann, betreut. Man informiere Familien regelmäßig über diese Möglichkeit. Angesicht steigender Corona-Infektionen an Kindertagesstätten hatte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion und Frankenthaler Stadtrat Christian Baldauf am Donnerstag eine verbindliche Testpflicht an Kitas gefordert. Er bezog sich dabei auf Kritik von Erzieherinnen, die mangelnden Gesundheitsschutz sowohl für sich selbst als auch für die Kinder beklagten. Durch die neuen Quarantäneregeln, nach denen Kita-Kinder bei positivem Testergebnis in der Gruppe sofort abgeholt werden müssten, aber bei einem negativen Test am Folgetag wieder in die Einrichtung dürften, werde „aus einem Ansteckungsrisiko eine Ansteckungsgarantie“. Nach der Vorstellung Baldaufs sollten an Kitas die gleichen Schutzmaßnahmen wie in Schulen gelten. Dort werden Schülern derzeit dreimal die Woche Selbsttests zur Verfügung gestellt. Für Geimpfte und Genesene sind diese freiwillig. „Wo ist der Unterschied zwischen einem fünfjährigen Kita-Kind und einem sechsjährigen Grundschüler?“, fragt Baldauf. Das Bildungsministerium des Landes hatte noch im Januar die Forderung des Kita-Fachkräfteverbands nach einer Testpflicht an Kindertagesstätten zurückgewiesen.