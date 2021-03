Der Frankenthaler CDU-Landtagsabgeordnete Christian Baldauf begrüßt die Initiative seines SPD-Kollegen Martin Haller (Lambsheim) für „kurze Wege bei der Impfung“. Haller hatte nach Gesprächen mit dem Mainzer Gesundheitsministerium von „positiven Signalen“ dahingehend berichtet, dass Bürger aus dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis im Frankenthaler Impfzentrum versorgt werden könnten.

Baldauf wiederum war seiner Pressemitteilung zufolge überrascht, dass in Rheinland-Pfalz „die Zuordnung nicht wie in anderen Ländern die einfache Erreichbarkeit“ berücksichtige. Er habe mit Frankenthals Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und dem Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner (CDU), gesprochen. Sie hätten sich offen für eine Lösung der Situation gezeigt. „Die Regelung darf nicht an der Bürokratie scheitern“, betont der Abgeordnete.

Er biete einen gemeinsamen Workshop unter seiner Moderation an. Dazu einladen wolle er das Land, die betroffenen Verwaltungschefs, seinen Abgeordnetenkollegen und die Kassenärztliche Vereinigung. Das sei wichtig, um zu klären, wie und wann die Hausärzte in die Impfkampagne einbezogen werden könnten. Baldauf ist überzeugt: „Schnelles Handeln ist jetzt nötig, um die immer bessere Verfügbarkeit der Impfstoffe nicht ins Leere gehen zu lassen.“

Hebich: Ministerium muss Klarheit schaffen

OB Hebich fordert unterdessen eine klare Positionierung des Ministeriums. Er habe von dort die Aussage bekommen, dass eine Veränderung der Zuständigkeit bei den Impfzentren Frankenthal und Schifferstadt noch geprüft werde. „Ich sehe kein so großes Problem bei der Koordination“, sagte der Oberbürgermeister am Montag der RHEINPFALZ. Aber das sei nicht allein Sache der Verwaltungen vor Ort.

Nach Angaben von SPD-Mann Haller ebenfalls vom Montag sind die Prüfungen in Mainz hingegen abgeschlossen und das Konzept auf alle Fälle machbar, die Menschen aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und aus Bobenheim-Roxheim in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule in Frankenthal impfen zu lassen. Um das hinzubekommen, sei aber kein zeitaufwendiger Workshop notwendig, sondern nur ein kurzer gemeinsamer Antrag von Stadt und Kreis ans Ministerium.