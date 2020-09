„Die Arbeit für den Erhalt der Suchtberatung in Frankenthal in den bisherigen Räumen hat sich gelohnt.“ So kommentiert der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Baldauf die Nachricht, dass die Stadtklinik die Suchtberatungsstelle übernehmen soll. Die Nachricht Ende letzten Jahres, dass die Evangelische Heimstiftung sich Ende 2020 als Träger der Fachstelle Sucht zurückziehen werde, sei ein Schock gewesen. Sehr wichtig sei es daher gewesen, in Gesprächen auszuloten, wie „die aus meiner Sicht unverzichtbare Beratungsleistung – auch die des Blauen Kreuzes “ fortgeführt werden könne, erklärte Baldauf. Jetzt gelte es, dazu im Stadtrat ein klares Signal zu geben.