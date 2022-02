Der Frankenthaler Landtagsabgeordnete Christian Baldauf (CDU) lädt mit Fokus auf den Krieg an der Ostgrenze der Europäischen Union zu einem Austausch über die aktuelle politische Situation ein. Pandemiebedingt findet das Gespräch in Form einer Videokonferenz statt. Interessierte Bürger können sich am Aschermittwoch, 2. März, 19 Uhr, über das Programm Microsoft Teams einwählen. Der dafür benötigte Link wird eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung auf der Internetseite christian-baldauf.de/digitaltownhall veröffentlicht. Die Zeiten seien „in mehrfacher Hinsicht bedrückend und die Probleme der Menschen groß“, heißt es in der Mitteilung Baldaufs. Neben Gesprächen mit Betroffenen werde es auch eine Gedenkminute für die Opfer in der Ukraine geben.