Bevor das Bahnhofsareal umgestaltet werden kann, muss es auf mögliche Blindgänger aus dem Krieg untersucht werden. Laut Stadt sollen die Arbeiten, die im Dezember witterungsbedingt unterbrochenen werden mussten, ab dem 12. Juni in zwei Nächten fortgesetzt werden. Dazu werden der Vorplatz und der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) gesperrt.

Warum wird der Untergrund rund um den Bahnhof untersucht?

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit der geplanten Neugestaltung des Bahnhofsareals. Nach der Auswertung von Luftbildern und Akten aus der Zeit während und nach des Zweiten Weltkriegs kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dort im Untergrund noch Kampfmittel befinden. Schließlich war die Innenstadt in den Jahren 1943 und 1944 mehreren Luftangriffen alliierter Bomberverbände ausgesetzt. Die Sondierung des Geländes soll mögliche Risiken bei den Bauarbeiten minimieren.

Wer nimmt die Untersuchung vor?

Mit der technischen Kampfmittelsondierung hat die Stadt die auf solche Arbeiten spezialisierte Wormser Firma Consulting-Engineers-Göttig GmbH beauftragt.

Wie laufen die Arbeiten ab?

Nach Angaben des Unternehmens erfolgt die Kampfmittelsondierung nach dem TDEM-Verfahren. Die „Time Domain Electro-Magnetic“-Messtechnik ist eine Methode, um im Vorfeld von Bauarbeiten mögliche Metallkörper und Kampfmittel im Boden zu orten. Mit dem Verfahren können je nach Beschaffenheit des Untergrunds Blindgänger bis zu einer Tiefe von vier bis sechs Metern aufgespürt werden. Die Fachleute verwenden dafür ein Messgerät, das circa einen Meter breit und einen halben Meter lang ist. Es wird auf einem Handwagen mit Rädern und Deichsel über die zu sondierende Fläche geschoben. Dabei leitet ein Sender Ströme in den Boden, die ein magnetisches Feld erzeugen. Das wird dann von einem Empfänger aufgenommen. Tiefer liegende Objekte werden später erfasst als höher liegende. Bei der Auswertung der Messergebnisse kann deshalb geschätzt werden, wie weit ein potenzieller Blindgänger im Boden liegt. Der Untergrund kann schichtweise dargestellt werden.

Wie groß ist die Fläche, die in den beiden Nächten untersucht wird?

Die Experten müssen im Bahnhofsumfeld mit dem Messwagen eine Fläche von rund 12.000 Quadratmetern abschreiten. Weil das Gelände frei sein muss von Fahrzeugen, wird es für die Dauer der Arbeiten gesperrt.

Was passiert mit den Parkplätzen am Bahnhof?

Für die 23 von der Deutschen Bahn betriebenen Pkw-Stellplätze auf dem Bahnhofsvorplatz gilt von Montag, 12. Juni, 20 Uhr, bis Mittwoch, 14. Juni, 5 Uhr, ein Parkverbot. Weil zuerst der Bereich des ZOB mit Sonden untersucht werden soll, gilt das Parkverbot für die 13 dortigen Stellplätze nur in der ersten Nacht. Ziel ist es, den ZOB am Morgen des 13. Juni wieder für den Linienbusverkehr freizugeben. Sollten alle Arbeiten bereits in der ersten Nacht abgeschlossen werden, können auch die Parkplätze auf dem Vorplatz früher geöffnet werden. Die Taxistände vor dem Bahnhofsgebäude sind während der Sondierung nicht belegt.

Was passiert, wenn die Experten etwas finden?

Sollten die Fachleute verdächtige Objekte im Untergrund ausmachen, besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Blindgänger, die seit fast 80 Jahren im Untergrund liegen, stellen der Verwaltung zufolge keine akute Gefahr dar, solange sie nicht bewegt werden. Verdächtige Stellen werden dann vor dem Beginn der Bauarbeiten von Kampfmittelexperten genauer untersucht, mögliche Blindgänger entschärft.