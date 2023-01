Spektakulärer Zwischenfall in der Frankenthaler Innenstadt am Dienstagabend: Offenbar weil sein Gleichgewichtssinn nach einer Fahrt auf dem Spielgerät in der Bahnhofstraße gestört war, ist ein 13 Jahre alter Junge nach Angaben der Polizei infolge seines „Drehwurms“ gegen die Schaufensterscheibe eines benachbarten Geschäfts gefallen. Den Beamten zufolge zerbrach sie beim Zusammenprall mit dem Körper des Kindes. Der 13-Jährige habe eine kleine Schnittwunde erlitten, die aber nicht medizinisch versorgt werden musste. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Inspektion auf RHEINPFALZ-Rückfrage keine Angaben machen. Ihren Informationen nach hatte der Junge mit einem Freund an der Drehscheibe gespielt, bevor es zu dem folgenreichen Sturz ins Schaufenster kam. Kräfte des Technischen Hilfswerks sicherten das Ladenlokal mit einer Holzverschalung ab.