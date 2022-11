Die Mauern um die frühere Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof inklusive der dort installiert Großwerbetafeln zwischen Stellwerk und Parkhaus am Hauptbahnhof sollen abgerissen werden. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Erste Schritte sollen nun am Freitag, 4., und Samstag, 5. November, stattfinden. Los geht es der Mitteilung zufolge mit dem Rückschnitt des Wildwuchses sowie der Entsorgung des dort angehäuften Mülls und verrosteter Altfahrräder. Diesen Job erledigt ein Betrieb aus Haßloch. In der genannten Zeit werden laut Stadt der Gehweg und die 13 PKW-Stellplätze vor der Mauer für die Rodungsarbeiten gesperrt. Auf die Sperrung der Stellplätze weisen seit vergangener Woche Schilder hin. Das Parkverbot gelte ab Freitag, 6 Uhr, bis Samstag, 18 Uhr. „Während dieser Zeit rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt“, kündigt die Verwaltung an. Alternative Parkmöglichkeiten stehen vor dem Bahnhofsgebäude und im benachbarten Parkhaus zur Verfügung. Um von dort zum Hauptbahnhof zu gelangen, rät die Stadt Fußgängern, den Gehweg an der Eisenbahnstraße sowie den Zebrastreifen am Bahnhof sowie die Fußgängerampel nördlich des Parkhauses zu nutzen. Der Rückbau der Mauer sowie der Wellblechüberdachungen wird zu einem späteren Zeitpunkt erledigt.