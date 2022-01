Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, ist am Bahnhof in Flomersheim laut Polizei ein Wartebereich beschmiert worden. Unbekannte hätten in grüner Farbe die Zahlen „703“ aufgesprüht. Der Schaden: rund 300 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.