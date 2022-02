Statt live aus Frankenthal meldet sich die Badisch-Pfälzische Fasnacht in diesem Jahr mit einer Spezial-Sendung. Außerdem gibt es eine Zusammenstellung der besten Auftritte der zurückliegenden Jahre.

Der Sitzungspräsident der zweitgrößten Karnevalsvereinigung Deutschlands, Andreas Knecht, macht sich mit Peter Karl alias Zauberkünstler Ted Louis mit einem speziellen Gefährt auf die Suche nach der fünften Jahreszeit. Auf ihrer Reise treffen sie Stars der badisch-pfälzischen Fasnacht. Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerungen an Höhepunkte der vergangenen Jahre. Deswegen gibt es auch ihre jeweils besten Auftritte in Frankenthal in voller Länge zu sehen – eine Mischung aus Bütt, Tanz und Musik. Die Sendung „Badisch-Pfälzische Fasnacht aus Frankenthal spezial“ wird am Sonntag, 27. Februar, ab 20.15 im SWR-Fernsehen ausgestrahlt und ist laut Sender danach ein Jahr lang verfügbar in der ARD-Mediathek.

Seine Kampagne stellt der Sender unter das Motto „SWR Sofa Fastnacht“. Seit 25. Januar laufen laut Pressemitteilung aktuelle Produktionen unter strengem Sicherheitskonzept. Ergänzt werden sie um Best-of-Sendungen der Saal- und Straßenfasnacht der vergangenen Jahre. Bis 24. Februar gibt es im Nachtprogramm ein Wiedersehen mit Ausgaben von „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ aus den 1970er-, 80er- und 90er-Jahren. Die „Corona-Ausgabe“ der „Mutter aller Fernsehsitzungen“ von 2021 wird am 22. Februar 2022 im SWR Fernsehen wiederholt.