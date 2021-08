Nach einigen Tagen der Ungewissheit steht nun fest: Das Wormser Backfischfest kann auf dem Festplatz am Rhein stattfinden. Das Gesundheitsministerium in Mainz hat die am 17. August erfolgte Erteilung des Einvernehmens am Dienstag bestätigt und damit auch dem von der Stadt vorgelegten Hygiene- und Sicherheitskonzept zugestimmt. Der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) begrüßt die Entscheidung der Landesregierung. Das Backfischfest wird in diesem Jahr von neun auf 16 Festtage ausgedehnt. Von Samstag, 28. August, bis Sonntag, 12. September, dürfen pro Tag maximal 5000 Personen auf das rund 15.000 Quadratmeter große Festgelände. Es gilt die 3-G-Regel: geimpft, genesen oder getestet. Vor dem Backfischfest-Eingang wird ein Testzentrum eingerichtet. Die Kontakterfassung erfolgt nach Vorgabe des Gesundheitsministeriums digital per Anmeldung.