Die ursprünglich für 21. bis 25. September vorgesehene Offene Woche der Kirchen und Moscheen wird aufs nächste Jahr verlegt. Das wurde in der Sitzung des Beirats für Migration und Integration mitgeteilt. Ob und in welcher Art der christlich-islamische Gesprächskreis am 16. November möglich ist, sei derzeit noch ungeklärt. Der Babylonische Leseabend wird dieses Jahr nicht in der Stadtbücherei stattfinden, sondern im Internet gezeigt: Aufgezeichnet und von Beiratsmitglied Magali Leidig-Petermann (SPD) anmoderiert wurden fünf Beiträge aus Japan, der Türkei, Marokko, Russland und Finnland. Das Video wird ab 2. Oktober online – bei Facebook und auf dem Youtube-Kanal der Stadt – zu sehen sein. Das Internationale Fest am 4. Oktober wurde aufgrund der bestehenden Rechtsverordnung zur Corona-Bekämpfung abgesagt.