Autofahrer müssen sich am übernächsten Wochenende auf der Bundesstraße 9 bei Frankenthal-Mörsch auf Behinderungen einstellen. Wegen des Abrisses der Brücke, die bei Mörsch über die B9 führt, ist der Bereich in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr voll gesperrt. Darüber informiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer. Die Sperrung beginnt voraussichtlich am Freitag, 19. April, ab 10 Uhr, und dauert bis Montag, 22. April, 5 Uhr. Aus Richtung Frankenthal-Mörsch kommend kann man in dieser Zeit nicht auf die B9 in Richtung Süden und Norden auffahren. Der Verkehr wird laut LBM über die direkten Ortschaften sowie überörtlich über die Autobahnen geleitet. Für die weiteren Arbeiten wird die Fahrbahn der B9 im Baubereich mit einer Schutzwand eingeengt und die Geschwindigkeit wird reduziert. Der Verkehr könne aber in beiden Fahrtrichtungen fließen. Für Radfahrer wird laut Behörde eine Umleitung eingerichtet. Weitere Informationen zur Baustellenverkehrsführung gibt es im Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de. Hintergrund des Neubauprojekts: Die bisherige Brücke – eine wichtige Zufahrt für die BASF-Lkw-Abfertigung Nord und die Kläranlage im Industriegebiet Spitzenbusch – ist zu schmal für den Schwerlastverkehr. Außerdem fehlt an dieser Stelle ein sicherer Überweg für Fahrradfahrer und Fußgänger Richtung Rhein. Die Gesamtkosten für das Vorhaben beziffert der LBM mit rund 2,5 Millionen Euro. Die BASF hat angekündigt, sich an der Finanzierung zu beteiligen.