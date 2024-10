Aufatmen am ersten Werktag nach der Vollsperrung der B9 zwischen Oggersheim und Studernheim: Das große Verkehrschaos ist am Montag ausgeblieben, zumindest am Morgen. In Eppstein, Studernheim und in der Wormser Straße waren vor allem im Berufsverkehr sichtbar mehr Autos unterwegs, zu längeren Staus kam es aber nicht. Dieser Eindruck verfestigte sich nicht nur bei einer Fahrt von Süd nach Nord am Vormittag. Ihn gewannen auch Bürgermeister Bernd Knöppel ( CDU) sowie die Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD), Thomas Batke (FWG) und Ulrich Fleischmann (CDU), die sich um 7 Uhr am Petershof südlich von Eppstein eine halbe Stunde lang im dichten Nebel einen Überblick verschafften. „Es rollte mehr Verkehr, es bildeten sich mehr Rückstaus“, so ihre Bilanz. „Alles in allem hätte es dicker kommen können.“

Insgesamt habe sich das Verkehrsaufkommen erhöht, innerhalb der Vororte habe es sich am Vormittag aber einigermaßen verteilt – trotz der vielen Verschwenkungen, etwa in der Dürkheimer und Eppsteiner Straße. Auch in der Wormser Straße rollte der Verkehr am Vormittag weitgehend störungsfrei. Auf die Straße im Norden der Stadt führt die offizielle Umleitungsempfehlung über die A61 und A6. „Wir werden die Verkehrsentwicklung weiter kritisch begleiten“, kündigte Knöppel auf Anfrage an. Er habe die Polizei gebeten, gerade auf der freien Strecke zwischen Studernheim und Epstein gegebenenfalls Geschwindigkeitskontrollen vorzusehen.