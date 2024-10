In der Nacht zum Sonntag wird die Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstelle Maxdorf/Ludwigshafen-Oggersheim und Studernheim in nördlicher Richtung gesperrt. Die Stadt will das Bauprojekt des Landesbetriebs Mobilität beobachten und versuchen, bei Problemen nachzusteuern.

Die Auswirkungen auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPVN) und den Individualverkehr in den Vororten wird Bürgermeister Bernd Knöppel ( CDU) mit den Ortsvorstehern aus Flomersheim (Ulrich Fleischmann, CDU), Studernheim (Thomas Batke, FWG) und Eppstein ( Uwe Klodt, SPD) sowie den Fachabteilungen der Stadt besprechen. Sie sollen an zwei Knotenpunkten angeschaut und bewertet werden. In Abstimmungen mit dem LBM sei bereits im Vorfeld versucht worden, die Auswirkungen für die Stadt möglichst gering zu halten. Bürger könnten Hinweise über die Plattform www.frankenthal.de/mängelmelder melden. Die Sperrung wirkt sich laut Stadtverwaltung auch auf den Busverkehr aus. Mit Verspätungen und Fahrtausfällen ist zu rechnen. Besonders betroffen ist die Linie 467, die von Oggersheim durch Studernheim führt. Um die Anbindung nach Oggersheim zu gewährleisten, ist eine zweistündliche Verbindung von Montag bis Samstag vorgesehen, an Sonn- und Feiertagen durch das Ruftaxi. Der Baustellenfahrplan für die Busroute führt über die L527 und L524 nach Eppstein und weiter nach Studernheim. Die Haltestelle Studernheim Süd entfällt. Relevante Schulfahrten, beispielsweise morgens zur IGS Oggersheim, sind gewährleistet. Pläne werden an den Haltestellen ausgehängt.