Beamte der Frankenthaler und der Wormser Polizei haben am Mittwochabend auf der B9 einen 90 Jahre alten Falschfahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Angaben zufolge hatten Zeugen gegen 20 Uhr ein Auto gemeldet, das auf der Fahrbahn nach Worms in Richtung Ludwigshafen unterwegs sei. Eine Streife habe den Wagen an der Abfahrt Rheinufer 2 von der Bundesstraße geleitet. Am Steuer: ein Senior, der nach Angaben der Polizei stark desorientiert wirkte und sich den Verlauf seiner Fahrt nicht erklären konnte. Gegenüber den Polizisten gab er an, dass er lediglich in Ludwigshafen ein Paket abholen und dann wieder nach Hause fahren wolle. Der 90-Jährige sei mit zur Dienststelle genommen und dort von einem Angehörigen abgeholt worden. Die Beamten hätten seinen Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet, heißt es in der Pressemitteilung. Der Grund: Eine Zeugin hatte die Inspektion informiert, dass sie Zusammenstoß mit dem Mann nur durch ein Ausweichmanöver habe verhindern können. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen und mögliche Geschädigte. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.