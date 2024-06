Nach einem schweren Verkehrsunfall war die Bundesstraße 9 am Dienstagvormittag ab 10.30 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Frankenthal-Mörsch von Worms kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen für zwei Stunden voll gesperrt. Laut Polizeibericht war ein 32-Jähriger aus Worms mit seinem Auto während eines Überholvorgangs auf den Wagen eines 60-Jährigen aufgefahren. Das Fahrzeug des Älteren, der zum Überholen eines Lastwagens auf die linke Spur gewechselt war, habe sich dabei gedreht und sei gegen die Leitplanke geprallt. Der junge Wormser sei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, heißt es im Bericht. Beide Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer wurden leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.