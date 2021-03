Wegen eines Auffahrunfalls in Fahrtrichtung Frankenthal mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen musste die B9 zwischen Ludwigshafen-Pfingstweide und Frankenthal am Montagnachmittag nach 16 Uhr für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Darüber hat die Polizeiinspektion Frankenthal am Dienstag informiert. Nach ihren Angaben hatte eine Autofahrerin aus Schifferstadt zu spät bemerkt, dass die Fahrzeuge vor ihr abbremsten; daraufhin kam es zur Kollision. Dabei wurden drei weitere Autos aus Ludwigshafen, Frankenthal und Böhl-Iggelheim ineinander geschoben, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erläuterte. Vier Personen hätten anschließend über Schmerzen an der Halswirbelsäule geklagt, eine Frau auch über Brustschmerzen, sagte der Sprecher. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro.