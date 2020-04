Ein 35-jähriger Motorradfahrer ist auf der B9 in Richtung Worms gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Er war wohl betrunken. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wollte der Biker am Samstag gegen 1.15 Uhr kurz vor der Brücke Gibichstraße ein Auto überholen. Als er neben dem Pkw war, verlor der Mann nach Zeugenaussagen – ohne Beteiligung des Autofahrers – die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er blieb etwa 60 Meter entfernt in einem Grünstreifen liegen. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da es Anzeichen für einen Alkoholkonsum gab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06241 852-0.