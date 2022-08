Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist nach Angaben der Polizei am Dienstagabend betrunken mit seinem Audi auf Höhe der B9-Ausfahrt Frankenthal-Mörsch in die Mittelplanke gekracht und danach noch bis ins Industriegebiet Am Römig bei Eppstein geflüchtet. Den Beamten zufolge war einiges an Aufwand notwendig, um den Ablauf der Ereignisse so zu ermitteln. Zeugen hatten der Inspektion gegen 21.30 Uhr einen stark beschädigten Wagen mit rumänischem Kennzeichen gemeldet, der auf der Bundesstraße 9 Richtung Ludwigshafen unterwegs sei. Eine Streife habe das Auto auf dem Parkplatz am Amazon-Logistikzentrum entdeckt. Zwei Insassen seien zunächst in Richtung A61 abgehauen, einer der beiden sei kurze Zeit später zurückgekehrt und festgenommen worden – den Bildern einer Überwachungskamera nach offenbar der Mann am Steuer des Unfallautos. Ein Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von 2,45 Promille. Gegen 22.15 Uhr sei wieder am genannten Ort bei Mörsch eine Unfallstelle ohne weitere Beteiligte gemeldet worden. Polizisten hätten dort Erdreich auf der Fahrbahn, diverse Fahrzeugteile und die demolierte Mittelleitplanke vorgefunden. Den Ermittlern zufolge passen die Schäden zu denen am Audi. Gegen den jungen Mann laufe ein Strafverfahren. Sein Beifahrer sei bislang noch nicht gefunden worden. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Frankenthal entgegen. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.