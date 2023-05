Mit einer kuriosen Situation sah sich die Polizei am Montagabend konfrontiert. Wie die Beamten erst jetzt mitteilen, soll ein 53-Jähriger aus Ludwigshafen gegen 21 Uhr als Falschfahrer auf der Bundesstraße 9 von Frankenthal in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen sein. In Höhe der Ausfahrt Studernheim wendete der Mann laut Bericht seinen Pkw und fuhr aus der Ausfahrt heraus. Dabei soll er nach Zeugenangaben beinahe mit einem grauen Kleinwagen, dessen Fahrer bisher nicht bekannt ist, zusammengestoßen sein. Eine Streife fand den Falschfahrer neben seinem parkenden Auto auf der Brücke in Richtung Studernheim. Er soll den Beamten erzählt haben, er habe den Wagen in Bruchsal gestohlen, um damit nach Hause zu fahren. Insgesamt habe er einen deutlich verwirrten Eindruck gemacht. Der Pkw wurde sichergestellt, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.