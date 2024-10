Aufschub für Anwohner und Autofahrer: Die B9 wird zwischen Oggersheim und Studernheim erst in der Nacht auf Sonntag voll gesperrt. Nach dem ursprünglichen Zeitplan wollte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) den Abschnitt zwischen dem Westen Oggersheims und dem Süden Frankenthals bereits ab diesem Freitag sperren. Ab Montag beginnt eine mehrmonatige Fahrbahnsanierung in zwei Abschnitten. Bis Jahresende sollen in dem südlichen Teil der Belag ausgetauscht und die Mittelleitplanke durchgängig mit einer Betonschutzwand verstärkt werden. Bisher endet sie nördlich von Oggersheim an der hier abgebildeten Stelle und geht in eine weniger stabile Metallplankenkonstruktion über. Aus Sicherheitsgründen muss die B9 in der Gegenrichtung dafür auf eine Spur verengt werden.

In einer zweiten Phase soll das Teilstück zwischen der Abfahrt in Richtung Studernheim und Frankenthal-Mitte analog saniert werden. Nun hat der LBM den Zeitplan für die finale Baustelleneinrichtung aktualisiert: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Frankenthal-Mitte und Maxdorf/ Oggersheim in Richtung Süden zwischen Mitternacht und etwa 2 Uhr voll gesperrt. Dann soll eine temporäre Leitwand aufgestellt werden, die den Verkehr nach der Vollsperrung ausleiten soll. Unmittelbar danach wird diese ab der Anschlussstelle Maxdorf/Oggersheim aktiviert.

