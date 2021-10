Weil er alkoholisiert und am Steuer eingeschlafen war, ist ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am Sonntag gegen 17.30 Uhr in Worms auf der B9 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer geprallt. Der selbstverschuldete Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach der Abfahrt Rheinbrücke in Richtung Bobenheim-Roxheim. Den Angaben der Beamten zufolge platzte der rechte Vorderreifen. Er löste sich vom Rad und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er nach 150 Metern zum Stehen kam. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, hinter dem Steuer eingeschlafen zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Auf der Wache wurde dem 45-Jährigen eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.