Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf der B9 im Norden von Worms. Laut Polizeibericht waren gegen 19 Uhr drei Autos hintereinander in Richtung Mainz unterwegs. Als die Ampel an der Kreuzung mit der L425 auf Rot schaltete, stoppten die beiden ersten Pkw ordnungsgemäß. Weil er nicht genug Sicherheitsabstand gehalten hatte und unkonzentriert war, konnte der 28-jährige Fahrer des dritten Wagens nicht mehr rechtzeitig stoppen. Er fuhr auf das vordere Auto auf, das wiederum auf den ersten Wagen geschoben wurde. Der Unfallfahrer und die 56-jährige Fahrerin im ersten Pkw verletzten sich leicht. Sie wurden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.