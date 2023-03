Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Tabellenzweite Eintracht Lambsheim empfängt am Sonntag (15 Uhr) im letzten Spiel der Aufstiegsrunde der Fußball-B-Klasse den Dritten ASV Mörsch. Das einzige Spiel der Staffel, in dem es noch um etwas geht – die Teilnahme an den Relegationsspielen um den Aufstieg zur A-Klasse. Mörsch muss gewinnen. Für Diskussionen sorgte eine Aktion abseits des Platzes.

Andreas Persohn, Meistertrainer des TuS Dirmstein, wurde am Dienstag als Trainer der Eintracht für die kommende Saison verpflichtet. Da er am Montag in Dirmstein vor die Tür gesetzt