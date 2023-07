Wie Pendler und Ausflügler mit dem Rad oder zu Fuß aus Richtung Mörsch ins Industriegebiet Spitzenbusch und an den Rhein gelangen können, das beschäftigt den Planungs- und Umweltausschuss bei seiner Sitzung am Donnerstag, 13. Juli, 17 Uhr (kleiner Saal, Congress-Forum) gleich zwei Mal: Die Verwaltung stellt dem Gremium zwei Varianten vor, wie der Rad- und Fußweg von der Unterführung der A6 bis zur Brücke über die B9 verlaufen soll. Favorisiert ist eine Trasse südlich des Hundesportplatzes am Autobahnwall entlang. Der zweite Punkt betrifft die Erneuerung der Brücke über die Bundesstraße. Das bestehende Bauwerk ist, wie mehrfach berichtet, zu schmal, um den Schwerlastverkehr zur Spedition und zur BASF-Abfertigung Nord im Spitzenbusch auf Dauer zu gewährleisten. Außerdem fehlt ein sicherer Übergang für Radfahrer und Fußgänger. Zu den Plänen für den Neubau will die Verwaltung in der Sitzung mündlich berichten. Außerdem auf dem Programm des Ausschusses: Bauanträge und Voranfragen sowie die Forderung der Linken, an mehreren Punkten im Stadtgebiet Fußgängerampeln mit akustischen Warnsignalen für sehbehinderte Menschen auszustatten.