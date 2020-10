Erheblich beschädigt worden sind ein Peugeot 206 und ein Smart am Freitagnachmittag bei einem Zusammenstoß auf der B 9 in Höhe der Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim. Nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim hatte ein 31-jähriger Ludwigshafener versucht, in Fahrtrichtung Süden mit seinem Peugeot vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, weil sich von hinten ein noch schnelleres Fahrzeug näherte. Dabei fuhr er aber auf den Smart auf, der von einem 31-jährigen Gönnheimer gesteuert wurde; dieser hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen. Beim Zusammenstoß blieben beide Fahrer unverletzt; die Autos waren aber nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die Anschlussstelle Studernheim in Fahrtrichtung Oggersheim circa 30 Minuten voll gesperrt werden.