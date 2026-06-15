Damit dürfte bewiesen sein, dass Maja Latocha von den Hessemer Kiesbolle wirklich ein großes Büttenrednertalent ist: Beim Bundeswettbewerb „Jugend in der Bütt“ des Bunds Deutscher Karneval am Sonntag in Erfurt hat sie den ersten Platz in ihrer Altersklasse erreicht. Das teilt der Vorstand des Heßheimer Fasnachtsverein mit.

Maja habe sich vor circa 200 Zuschauern gegen ein starkes Starterfeld durchgesetzt, schreiben die Kiesbolle-Präsidenten Thomas Corell und Rolf Alles, und die drei büttenerfahrenen Juroren hätten ihr stehend applaudiert. Die Zwölfjährige, über deren Erfolg im Vorentscheid des Bundeswettbewerbs die RHEINPFALZ kürzlich berichtete, wurde laut Alles von Fans aus Heßheim begleitet. Sie wird von Ines Leppert trainiert.

Was der Wettbewerb erreichen will

Über den Wettbewerb „Jugend in der Bütt“ teilt Rolf Alles mit: Er hat zum Ziel, junge Menschen für die klassische Büttenrede zu begeistern und ihnen eine Bühne für Kreativität, Sprachwitz, Ausdrucksstärke und rhetorisches Talent zu bieten. Damit leistet der Wettbewerb einen wichtigen Beitrag zur Zukunftssicherung eines wesentlichen Bestandteils unseres karnevalistischen Brauchtums.“