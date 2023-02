Wer an der Bürgerversammlung zur Unterbringung von Flüchtlingen in Frankenthal am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr im Congress-Forum (Konferenzraum 1 und 2, Eingang 7 am Parkplatz) teilnehmen möchte, kann das auch online tun. Der Link ist im Termin der Veranstaltung auf www.frankenthal.de/mitreden veröffentlicht. Wer das Angebot der Stadt nutzen will, kann sich mit der Meeting-Kennnummer (Zugriffscode) 2742 469 1123 und dem Meeting-Passwort 67227 einwählen. Das ist auch telefonisch unter der Rufnummer 0619 6781-9736 oder unter 089- 5467578 möglich. Wer bei der Anmeldung Hilfe benötigt, findet diese im Netz unter www.help.webex.com. Die Veranstaltung wird im Congress-Forum von der Moderatorin Stefanie Heng-Ruschek begleitet. Zum Einsatz kommt eine Moderationsplattform namens Slido, über die man im Saal und auch von zu Hause aus Fragen einreichen kann.