Gut zur Hälfte gefüllt waren die Konferenzsäle im Congress-Forum bei der Bürgerversammlung zu Fragen der Unterbringung von Flüchtlingen in Frankenthal am Donnerstagabend. Rund 250 Besucher waren gekommen, um mehr über die Pläne der Stadtverwaltung zu erfahren, wie und wo Neuankömmlinge aus Krisen- und Kriegsgebieten eine Bleibe finden sollen. 90 weitere hatten sich online zugeschaltet. Anlass für den Termin war das Bekanntwerden von Überlegungen der Stadt, auch Sporthallen als Notunterkünfte in Erwägung zu ziehen. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) sprach eingangs von einem „laufenden, dynamischen Prozess“. Es werde ständig und umfassend nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Wie berichtet, rechnet die Verwaltung mit einer Zunahme der Zuweisungen von Asylsuchenden nach Frankenthal. Bis Jahresende müsse bis zu 850 Menschen ein Dach über dem Kopf gestellt werden, erläuterte der OB.