Um Wartezeiten in den Verwaltungsstellen zu vermeiden, bietet die Stadt ergänzend einen virtuellen Bürgerservice an. Wer sich dafür anmeldet, erhält per E-Mail einen Link und Informationen, um sich in die Videokonferenz einzuwählen. Auf diesem Weg ist das An-/ Abmelden des Wohnsitzes, die Anforderung einer Meldebestätigung, eines Untersuchungsberechtigungsscheins, des Führungszeugnisses, einer Gewerbezentralregisterauskunft, eines Bewohnerparkausweises, der Frankenthaler Ermäßigungskarte und der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz möglich. Außerdem können Hunde an- oder abgemeldet werden. Der virtuelle Bürgerservice ist über die Internetseite der Stadt unter www.frankenthal.de/service zu erreichen. Als Legitimation gilt der Personalausweis. Bei Anliegen, die ein persönliches Erscheinen voraussetzen, beispielsweise beim Standesamt oder der Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle, kann man unter www.frankenthal.de/onlinetermin einen Termin vereinbaren.

Die Wartezeiten dafür sind aktuell kurz: Bei einer Stichprobe am Montagnachmittag wäre der nächstmögliche Termin, um einen Reisepass oder einen Bewohnerparkausweis zu beantragen, Dienstag, 9 Uhr, gewesen. Für den virtuellen Bürgerservice war das nächste Zeitfenster Mittwochmorgen.