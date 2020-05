Wegen eines landesweiten Softwarewechsels können mit dem Bürgerservice der Stadt Frankenthal für die Zeit von Mittwoch, 27. Mai, bis einschließlich Dienstag, 2. Juni, keine Termine vereinbart werden. Darauf hat am Dienstag die Verwaltung hingewiesen. Wegen der Umstellung sind auch keine Dienste möglich, bei denen auf das Melderegister zugegriffen werden muss. Dies betrifft An-, Um- und Abmeldungen, Ausstellung von Ausweisdokumenten, Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregisterauskünften, Ausstellen von Meldebescheinigungen und Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Weiterhin erreichbar ist der Bürgerservice telefonisch unter der Nummer 06233 89-666, per Fax an 06233 89-600 oder per E-Mail an die Adresse buergerservice@frankenthal.de.