Eine Krankheitswelle unter den Mitarbeitern nennt die Verwaltung als Grund dafür, dass der Bürgerservice bis einschließlich Montag, 8. Juli, nur eingeschränkt erreichbar ist. Wer beispielsweise einen Reisepass beantragen oder seinen Wohnsitz ummelden will, muss dafür bereits vorab einen Termin vereinbart haben. Auch dann sei wegen des Personalmangels mit Wartezeiten zu rechnen. Bei dringenden Anliegen, die noch in dieser Woche bearbeitet werden müssen, können die erforderlichen Unterlagen laut Verwaltung am Empfang im Rathaus abgegeben werden. Sie würden dann schnellstmöglich bearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Um die Ausfälle etwas zu kompensieren, habe man bereits intern Aufgaben umorganisiert und Mitarbeiter anderer Bereiche zur Unterstützung eingesetzt.

Auch im Standesamt arbeitet aktuell eine Notbesetzung, weil mehrere Standesbeamte krank sind. Voraussichtlich bis Freitag, 12. Juli, werden vordringlich Sterbefälle, bereits vereinbarte Termine und Trauungen bearbeitet. Die Wartezeit bei der Ausstellung von Geburtsurkunden betrage derzeit beispielsweise sechs bis acht Wochen.

Unter www.frankenthal.de/onlinetermin können Verwaltungsgänge vorab geplant werden. Den nächsten freien Termin im Bürgerservice für einen Reisepass gibt es bei einer Stichprobe am Dienstag, 11. Juli, mittags. Wer aus der Kirche austreten will, kann sich dafür frühestens am 12. August im Standesamt anmelden.