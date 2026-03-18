Markus Wilhelm (SPD) stellt sich am Sonntag zur Wahl für das Ehrenamt des Bürgermeisters von Großniedesheim. Er wünscht sich eine hohe Wahlbeteiligung.

1102 wahlberechtigte Großniedesheimer sind am Sonntag aufgerufen, über die Nachfolge von Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) zu bestimmen. Der langjährige Ortschef zieht sich aus dem Amt zurück – weniger als zwei Jahre nachdem er bei den Kommunalwahlen 2024 zum vierten Mal gewählt wurde. Er wünscht sich, dass sein Beigeordneter und Parteifreund Markus Wilhelm künftig die Ortsgemeinde leitet.

Dazu braucht es die Bestätigung durch die Wähler. Sie sollen am Sonntag, sofern es noch nicht durch Briefwahl geschehen ist, ankreuzen, ob sie Wilhelm als Bürgermeister wollen oder nicht. Außer ihm gibt es keinen Kandidaten. So war es auch bei der Wahl Walthers 2024. 80,6 Prozent der Wähler stimmten damals für ihn. Bekommt der 47-jährige Wilhelm am Sonntag mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, ist er bis zu den nächsten Kommunalwahlen 2029 das Dorfoberhaupt. Die Urnenwahl findet von 8 bis 18 Uhr in der Friedenshalle statt.

Keine Prozentzahl als Ziel

Aufgeregt sei er im Moment nicht, aber das werde sich vermutlich am Wahltag ändern, sagt der Kandidat im RHEINPFALZ-Gespräch. Der gelernte Redakteur geht davon aus, dass die Großniedesheimer ihm ihre Zustimmung geben, aber natürlich spukt Bewerbern ohne Gegenkandidat kurz vorher doch der schlimmste anzunehmende Fall im Kopf herum.

„Ich habe mir kein Ziel in Form einer Prozentzahl gesetzt“, sagt Wilhelm. „Mir ist aber im Sinne der Legitimation eine hohe Wahlbeteiligung wichtig.“ Und er hoffe, dass er sich am Sonntagabend auch über das Wahlergebnis der Frankenthaler Landtagskandidatin Magali Leidig-Petermann (SPD) freuen kann.

„Viel positive Resonanz erfahren“

Gemeinsam mit ihr hat er in Großniedesheim einen Dorfrundgang veranstaltet. Der sei trotz des nicht idealen Wetters ganz gut besucht gewesen. Überhaupt habe die SPD Großniedesheim die Direktkandidatin sehr unterstützt. Wilhelm selbst hat seinen Wahlkampf nach eigener Aussage weniger auf Plakate und Werbematerial als vielmehr auf Gespräche und einem Brief an alle Haushalte aufgebaut. Er spricht von viel positiver Resonanz. „Es gab bisher nicht eine blöde Reaktion“, sagt er.

Wenn alles so kommt, wie Walther und Wilhelm es erwarten, dann wird am Sonntag ab 19 Uhr im Wahllokal mit Sekt und Pizza gefeiert, und am 16. April folgt der Verabschiedung des einen die Amtseinführung des anderen. „In einer feierlichen Gemeinderatssitzung mit Umtrunk“, verspricht der designierte Altbürgermeister.