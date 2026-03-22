Markus Wilhelm (SPD) wird neuer ehrenamtlicher Bürgermeister von Großniedesheim. Bei der Wahl am Sonntag schenkten ihm 614 Wähler ihr Vertrauen, das bedeutet 78,9 Prozent der gültigen Stimmen. Mit Nein stimmten 164 Großniedesheimer. Die RHEINPFALZ hat die Auszählung am Sonntag in Großniedesheim verfolgt. Wilhelm (47) war der einzige Kandidat, er tritt schon bald die Nachfolge von Michael Walther (SPD, 65) an, der seine vierte Amtszeit vorzeitig beenden möchte.