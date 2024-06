Im Frankenthaler Umland sind knapp 8000 Menschen aufgerufen, noch einmal einen Stimmzettel für die Kommunalwahlen auszufüllen. Denn in Lambsheim und Dirmstein hat am 9. Juni keiner der jeweils drei Bewerber für das Ortsbürgermeisteramt die absolute Stimmenmehrheit erhalten. Deshalb finden in beiden Orten am Sonntag, 23. Juni, Stichwahlen statt. In Lambsheim stehen Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) und Uwe Volk (SPD) zu Wahl, in Dirmstein Jens Schlüter (Initiative Dirmstein) und Jörg Jokisch (SPD). Es zeichnet sich ab, dass der Anteil der Briefwähler etwas höher sein wird als beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen. Laut Verwaltung haben 2480 Lambsheimer die Briefwahl beantragt und schon 1550 den Wahlschein abgegeben. In Dirmstein sind bis Freitagmittag 729 von 1076 ausgegebenen Briefwahlunterlagen zurückgekehrt. Dort hatten am 9. Juni 52,4 Prozent der Wähler nicht im Wahllokal, sondern per Brief abgestimmt, in Lambsheim waren es 64,9 Prozent.