Statt einen Bürgerempfang zu veranstalten, hält Michael Reith (SPD) lieber an dem 2021 ausprobierten Konzept „Bürgermeister vor Ort“ fest. Dabei besucht der Chef der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim jede der sechs Ortsgemeinden und lädt Bürger dazu ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Im kommenden Monat ist es wieder so weit. Am Samstag, 1. Oktober, wartet Reith ab 10 Uhr am Beindersheimer Feuerwehrhaus und ab 15 Uhr am Heuchelheimer Feuerwehrhaus auf Gäste. Am 8. Oktober besucht er Heßheim (10 Uhr, Wertstoffhof) und Großniedesheim (15 Uhr, Feuerwehrhaus). Am 15. Oktober ist Gelegenheit zum Austausch ab 10 Uhr auf dem Lambsheimer Wertstoffhof und ab 15 Uhr am Schlosspavillon Kleinniedesheim. „Bei Zwiebelkuchen und Neuem Wein möchte ich hören, was Sie bewegt“, heißt es in einer Information für die VG-Bürger.