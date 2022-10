Der Bürgerempfang am Freitag, 28. Oktober, wird nach Angaben der Stadtverwaltung ab 19 Uhr aus dem Congress-Forum (CFF) zusätzlich als Livestream übertragen. Zu sehen sei die Veranstaltung online unter www.frankenthal.de/feiert. Dort dann auch zu verfolgen: der Festvortrag des Mannheimer Geschichtsprofessors Hiram Kümper mit dem Titel „Vom Recht auf Stadt zu We gotta right to party“. Im Mittelpunkt stehen dabei die Frankenthaler Feierkultur seit dem 17. Jahrhundert und die Traditionen kommunaler Erinnerungskultur allgemein. Kümper nutzt die dank Drittmitteln 2022 digitalisierten historischen Frankenthaler Ratsprotokolle aus dem Stadtarchiv. Ein Beispiel: das „geplatzte“ Jubiläum von 1877, als in Frankenthal so ziemlich alles – nur nicht die eigene Stadtgründung im Jahr 1577 – gefeiert wurde. Laut Stadt können weiterhin kostenlose Zugangskarten für den Empfang an den Infoschaltern im Rathaus abgeholt werden. Auch Spontanentschlossene seien am Freitag im CFF willkommen. Nach dem offiziellen Programm sei bei einem Umtrunk die Gelegenheit zum Austausch.