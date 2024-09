Zum Bürgerempfang lädt Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) Frankenthaler im Namen der Stadtverwaltung am Freitag, 11. Oktober, ab 18 Uhr ins Congress-Forum ein. Der Abend steht im Zeichen des ehrenamtlichen Engagements. Deshalb finden auch die Sportler- und Ehrenamtsehrungen in diesem festlichen Rahmen statt. Um vielen Bürgern das Kommen zu ermöglichen, wurde der Empfang vom gewohnten Termin Ende Oktober, der oft in die Herbstferien fiel, vorverlegt auf den Freitag vor den Ferien. „Das Ehrenamt ist der Kitt, der eine Stadtgesellschaft zusammenhält, denn ohne den unermüdlichen Einsatz zahlreicher ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger wäre das soziale, kulturelle und sportliche Leben in unserer Stadt in dieser Form nicht denkbar. Ihr Engagement ist der Zusammenhalt, der unsere Gemeinschaft stärkt und unsere Stadt lebendig macht“, wird der OB in der Pressemitteilung zitiert. Mit der Aufnahme der Ehrungen ins Programm des Bürgerempfangs solle verdienten Persönlichkeiten ein größerer Rahmen gegeben werden. Im Anschluss an das Programm haben die Besucher die Gelegenheit, miteinander und mit Vertretern aus verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Gruppen ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung ist per Online-Formular auf www.frankenthal.de/buergerempfang möglich, aber nicht zwingend.