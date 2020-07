Nahezu alle bis Ende Oktober geplanten Großveranstaltungen in Frankenthal werden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das hat der Stadtvorstand jetzt entschieden. Bei wenigen Terminen gibt es noch Fragezeichen.

Die Stadtverwaltung beruft sich bei ihrer Entscheidung vor allem auf eine Absprache der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung vom 17. Juni: Demnach sollen Veranstaltungen, bei denen größere Menschenmengen zusammentreffen, bis Ende Oktober verboten bleiben. Ebenfalls ausfallen müssen nach Angaben der Stadt-Pressestelle „Veranstaltungen, bei denen das Ansteckungsrisiko aufgrund der Zusammensetzung der Teilnehmer oder der Art der Veranstaltung erhöht ist“.

Auf der Streichliste steht daher unter anderem der für den 23. Oktober geplante Bürgerempfang, bei dem sonst rund 500 Frankenthaler zu Gast im Congress-Forum sind. Ebenfalls abgesagt werden – wegen der erwarteten großen Teilnehmerzahl: die für den 6. bis 9. August geplanten Ruinenkonzerte, der Kunst- und Genussmarkt im Garten des Kunsthauses (22. August), der Bauernmarkt auf dem Rathausplatz (5. und 6. September) und das Internationale Fest (4. Oktober).

Außerdem entfallen der für den 21. August geplante Verkehrserziehungstag „Sicher auf dem Schulweg“ und die Kinderstadt des Kinder- und Jugendbüros am 19. September. Nicht stattfinden können auch zwei Veranstaltungen für Senioren: Die Freizeit „Urlaub ohne Kofferpacken“ im Schullandheim in Hertlingshausen in der Zeit vom 27. bis 31. Juli und der für den 11. und 12. August geplante Schiffsausflug. Ebenso müssen – wie bereits gemeldet – die Vorort-Kerwen und das Mörscher Parkfest ausfallen.

Alternativangebote

Es gibt einige Alternativangebote in kleinerem Rahmen. So bieten das Seniorenbüro und der Seniorenbeirat in den Sommerferien donnerstags (ab 16. Juli) Tagesausflüge ins Schullandheim Hertlingshausen an. Teilnehmen können pro Termin maximal 30 Frankenthaler Senioren. Vor Ort erwartet sie ein Programm unter freiem Himmel. Die Verpflegung übernimmt das Schullandheim, das dann exklusiv für diese Gruppe geöffnet ist. Die Fahrt erfolgt mit dem Bus und wird begleitet von zwei Betreuern und einem Erste-Hilfe-Helfer, die auch die Tagesgestaltung übernehmen. Die Kosten betragen pro Person 22 Euro, Inhaber der Frankenthaler Ermäßigungskarte und Bezieher von Grundsicherung zahlen zehn Euro.