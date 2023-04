Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Verbindliche Kriterien“, wie die Frankenthaler an Projekten und Prozessen in ihrer Stadt mitwirken können – das haben die Freien Wähler in einem Antrag gefordert. Sie sind damit bei den anderen Fraktionen und der Verwaltung auf wenig Gegenliebe gestoßen.

Er habe offenbar beim Rest des Stadtrats und bei der Verwaltungsspitze einen „empfindlichen Punkt“ erwischt, fasste FWG-Sprecher Jesko Piana für sich die Reaktionen auf