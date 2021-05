Heßheimer Bürger haben eine Online-Petition gegen den Bau eines Kindergartens im Park an der Gerhart-Hauptmann-Straße gestartet. Sie findet sich seit Freitag auf www.petitionen.com unter „Save the park-Stellungnahme“. Winfried Lipfert erläutert auf der Plattform, warum sich einige Anwohner gegen das Neubauprojekt wehren. Der Verlust des Parks sei ein großer Schaden für die Natur, die Tiere, Pflanzen, das Mikroklima, die Luftqualität, den Wasserhaushalt und das Klima, heißt es dort unter anderem. Zudem werde die Parkanlage zur Erholung oder für Kinder zum Spielen gebraucht, und der Kita-Betrieb werde das Verkehrsaufkommen in dem Viertel steigern. Auch der Umweltverband Nabu fordere den Erhalt der Grünfläche.

Bebauungsplan liegt aus

Franz Brossart von der Bürgerinitiative bittet die Heßheimer, die Internetkampagne zu unterstützen oder bei der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim Einwände gegen den Ende März aufgestellten Bebauungsplan einzureichen. Der Plan liegt noch bis Mittwoch in der Verwaltung aus beziehungsweise kann im Ratsinfosystem der VG eingesehen oder heruntergeladen werden.