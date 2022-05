Zur Landratswanderung in und rund um Altrip am Samstag, 21. Mai, lädt das Oberhaupt des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner (CDU), die Bürger ein. Die Veranstaltung steht laut Kreisverwaltung unter dem Motto „Jugendarbeit, Sport und Kultur“. Die Teilnehmer treffen sich um 13.30 Uhr zum Sektempfang am Bürgerhaus in Altrip, Ludwigstraße 42. Dann geht es zum Sportplatz, zur Pumptrack und zum Motorsportclub. An jeder Station gibt es Informationen zum jeweiligen Thema. Nach einem kleinen Imbiss geht es über den Damm und das Gewerbegebiet zurück nach Altrip zu den Eckpunkten des Römerkastells. Der Abschluss wird gegen 18 Uhr am Reginodenkmal sein. Die Wegstrecke ist laut Verwaltung rund zehn Kilometer lang. Anmeldungen werden bis 18. Mai per E-Mail an anna.lione@kv-rpk.de angenommen.