In Worms hat sich Anfang des Jahres ein Verein für Zusammenhalt, Toleranz und Respekt formiert. Er besteht aus Wormser Bürgern und Bürgerinnen. Die Mitglieder laden nun alle Interessierten zu einem öffentlichen Treffen am Donnerstag, 15. Februar, 19 Uhr, ein. Treffpunkt ist in der freien evangelischen Gemeinde Worms, Prinz-Carl-Anlage 24. Bei diesem Termin gibt es laut Ankündigung Infos zu einem geplanten Fest und über den neu gegründeten Verein. Die brasilianische Sängerin Jay Bourabha wird einen musikalischen Beitrag leisten. Laut Meldung wollen die Initiatoren sich für ein friedliches Miteinander einsetzen.