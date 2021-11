Bülent Ceylan posiert als Luschtobjekt mit rasierter Brust. Der Grund ist einfach: In seinem neuen, mittlerweile zwölften Live-Programm, mit dem er am 4. November 2022, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) , im Wormser Kulturzentrum gastiert, macht sich der Comedian selbst zum Luschtobjekt, und er macht sich über Luschtobjekte lustig. Das teilt der Veranstalter S-Promotion mit. Als Luschtobjekte lässt sich Ceylan nicht nur über die eigenen Vorlieben, etwa Frauenfüße und Nutella, aus, sondern auch über die anderer Leute. Denn heute kann, heißt es weiter in der Ankündigung, offenbar alles ein Luschtobjekt sein: Autos, Smartphones, Roboter und sogar Bäume.

Karten gibt es von 42,65 bis 54,15 Euro im Vorverkauf unter www.ticket-regional.de/buelent-ceylan-worms.