Vor der Frankenthaler Stadtbücherei wird es am Samstag, 30. Mai einen Bücherflohmarkt geben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll der Flohmarkt, der von 10 bis etwa 13 Uhr dauert, allen Literaturinteressierten eine große Auswahl gut erhaltener Bücher bieten, außerdem gibt es CDs und DVDs zu kleinen Preisen zu kaufen. Die Einnahmen sollen in neue Projekte der Stadtbücherei fließen.

Der Flohmarkt findet auch bei schlechtem Wetter statt.

Infos

Informationen zu allen Veranstaltungen und Aktionen erhält man auch im Veranstaltungskalender auf der Homepage der Stadtbücherei unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.