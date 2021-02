Zum nächsten digitalen Quizabend lädt die Stadtbücherei Frankenthal für Donnerstag, 25. Februar, 19.30 Uhr, ein. Der beliebte Rateabend findet damit bereits zum vierten Mal im Internet statt.

Übertragen wird das Ganze auf dem Youtube-Kanal „Stadt Frankenthal“, Jürgen Hellmann aus dem Theater Alte Werkstatt moderiert die Veranstaltung. Die Teilnehmer erwartet nach Angaben der Bücherei „ein multimediales Quiz mit interessanten Fragen, verblüffenden Fotos, witzigen Soundschnipseln und kreativen Aufgaben“.

Mitmachen ist ganz einfach: Man trifft sich mit seinem Team – je nach den aktuellen Kontaktbeschränkungen – entweder zu Hause oder digital per Videochat. Die Fragen werden live per Video aus der Stadtbücherei übertragen. Die Antworten können direkt von zu Hause online in ein eigens dafür eingerichtetes Formular eingegeben werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme kostenlos.

Das Gewinnerteam erhält – neben der Ehre – einen personalisierten Pokal zum Ausdrucken. Weitere Informationen und technische Tipps findet man auf der Aktions-Webseite der Stadtbücherei unter https://stadtbuecherei.padlet.org/aktionen/quizabend.

Durch das Format im Internet ist die Teilnehmerzahl nicht begrenzt. Alle Interessierten können mitmachen. Auch Quizbegeisterte, die nicht in Frankenthal oder Umgebung wohnen, können (zum Beispiel per Skype oder Facetime) ein Team bilden.

Weitere Informationen gibt es zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Montag 14 bis 18 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr), telefonisch unter der Nummer 06233 89 630 oder unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.